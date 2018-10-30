Глава Минфина Силуанов отказался повышать «налог на роскошь»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сделал важное заявление по налогам. О том, что российское правительство не планирует повышать так называемый «налог на роскошь», чтобы снизить напряжение в обществе из-за разницы в уровне доходов богатых и бедных, глава Минфина сообщил в беседе с Владимиром Познером. Силуанов успокоил россиян: долларовые вклады не пострадают

Как объяснил Антон Силуанов, введение прогрессивной шкалы налогообложения вместо действующей 13-процентной имеет и плюсы, и минусы. Отрицательным моментом заместитель председателя правительства назвал то, что состоятельные граждане найдут способ обойти нововведение, или вообще могут вывести деньги из России, - сообщает URA.RU.

Он рассказал, что снижать напряжение и сокращать разрыв между богатыми и менее состоятельными россиянами власти планируют с помощью повышения заработных плат и пенсий населения.