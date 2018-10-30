Латвия: православное Рождество не будет выходным днем

Не секрет, что в Латвии с размахом принято отмечать католическое Рождество. К рождественским датам (24, 25, 26 декабря) приурочены выходные дни. Западные христиане празднуют Рождество Христово!

А что же православный народ празднует 7 января в Латвии? Рождество Христово, но… без выходного дня! Почему? А потому что выходной день нужно «заслужить» в Сейме. Происходит это так: партия, обычно с такой инициативой выступает «Согласие», вносит в Парламент предложение, чтобы 7 января, в день православного Рождества, верующие люди имели выходной день. Отметим, что такие предложения выдвигались в Сейм неоднократно. Увы, государственные мужи решили, что день 7 января НЕ БУДЕТ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ! Почему? А не будет и ВСЕ!

Не за горами Рождество и Новый Год. Естественно, что вопрос о дополнительном выходном дне возник заново. Если уж не дают отгулять православным, так пусть хоть объяснят – почему?

Похоже, ответ есть! Эксперт по коммуникациям профессор Сандра Вейнберга поделилась с православными о том, почему ни в коем случае не надо делать 7 января выходным днем!

Этот вопрос стал особенно актуальным после раскола в украинском православии. Латвийская православная церковь находится в подчинении Московской патриархии. Но, по мнению профессора Сандры, этот факт является чудовищной ошибкой! И виновата, конечно, русская оккупация. Ведь до войны Латвийская православная церковь была под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Госпожа Вейнберга утверждает: «В начале 90-х годов Латвийская православная церковь закрепилась за Россией. А невежественные люди, которые заседали в Минюсте того времени позволили это сделать. Они возобновили стандарты царской власти, а не положение, существовавшее в годы первой независимости Латвии».

И чем же так опасны православные Латвии и церкви, которые находятся под контролем Московской патриархии? По мнению специалиста Сандры, возможны осуждения в храмах «раскольников –украинцев»! А они являются друзьями и союзниками Латвии. Но самое главное в том, что Латвийская православная церковь находится под влиянием КРЕМЛЯ!

Простите меня, православные, но я-то думала, что мой приход в храм уж никак не связан с Кремлем и Путиным! Обычно люди идут в церковь за духовным спокойствием, за разговором с Господом, за исповедью. Они решают свои вопросы и ожидают помощи от НЕБЕС! А Кремль с какой стороны, когда, например, ребенок болен?

Но госпожа Сандра Вейнберга стоит на своем: «Нельзя давать выходной 7 января!».

Становится ясно, что и 2019 году православные Латвии не дождутся своего выходного! Но когда это было помехой? Люди шли, идут и будут ходить в Храм Божий! Это их вера, их спасение! И уж точно, что никакие государственные люди не смогут отнять у них это!

А что думают православные?

Анастасия, 34 года: «Конечно, обидно! У нас в семье всегда с трепетом относились к православному Рождеству. В Латвии много православных. Увы. Я думаю, что это все делается из-за ненависти к русским».

Елизавета, 64 года: Пока существует злость, ненависть, бессилие, то и договоренности не будет! И нужно принять это! Принять со смирением. Бог все управит! А мы не откажемся от своей веры. Что значит ПРАВОСЛАВИЕ? ПРАВАЯ ВЕРА!

Сандис, 44 года: «А почему 7 января должен быть выходным днем? Хотите его отмечать? Прямиком в Россию. Латвия – страна католиков! Что еще?»



