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В Мурманске затонул док, на котором ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов"
30 октября 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате затонул плавучий док ПД-50, в котором в настоящее время ведутся ремонтные работы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
В связи с перебоем в подаче электроэнергии цистерны ПД-50 заполнились, и один из крупнейших в мире плавучих доков резко ушел под воду, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей мурманского завода. Погибших при инциденте нет. Пострадали четверо рабочих. Как уточнили в центре судоремонта "Звездочка", рабочие оказались в воде и получили переохлаждение. С пострадавшими работают медики.
"Адмирал Кузнецов" не пострадал, авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.
По данным мурманского издания "СеверПост", в результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца. На месте происшествия вызваны оперативные службы.
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