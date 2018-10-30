При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате затонул плавучий док ПД-50, в котором в настоящее время ведутся ремонтные работы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В связи с перебоем в подаче электроэнергии цистерны ПД-50 заполнились, и один из крупнейших в мире плавучих доков резко ушел под воду, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей мурманского завода. Погибших при инциденте нет. Пострадали четверо рабочих. Как уточнили в центре судоремонта "Звездочка", рабочие оказались в воде и получили переохлаждение. С пострадавшими работают медики.

"Адмирал Кузнецов" не пострадал, авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

По данным мурманского издания "СеверПост", в результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца. На месте происшествия вызваны оперативные службы.