Китайские медики провели мастер-класс в военном госпитале

Делегация китайских врачей посетила Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Китайские медики провели мастер-классы по традиционной медицине для наших специалистов.

«В ходе визита представители китайской стороны провели мастер-классы в центре традиционной восточной медицины госпиталя. Уникальность этого центра в том, что он сочетает в себе методы древнекитайской, бурятской, тибетской, русской народной медицины и современные методы компьютерной диагностики», - рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Руководитель китайской делегации, начальник 301-го Главного военного клинического госпиталя Народно-освободительной армии Китая Жень Гоцюань выразил уверенность, что у российских и китайских специалистов есть фундамент для сотрудничества в области военной медицины на самом высоком уровне, сообщает РИА Новости.