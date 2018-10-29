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Китайские медики провели мастер-класс в военном госпитале
29 октября 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Делегация китайских врачей посетила Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Китайские медики провели мастер-классы по традиционной медицине для наших специалистов.
«В ходе визита представители китайской стороны провели мастер-классы в центре традиционной восточной медицины госпиталя. Уникальность этого центра в том, что он сочетает в себе методы древнекитайской, бурятской, тибетской, русской народной медицины и современные методы компьютерной диагностики», - рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Руководитель китайской делегации, начальник 301-го Главного военного клинического госпиталя Народно-освободительной армии Китая Жень Гоцюань выразил уверенность, что у российских и китайских специалистов есть фундамент для сотрудничества в области военной медицины на самом высоком уровне, сообщает РИА Новости.
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