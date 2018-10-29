Два крупнейших российских вуза лишились лицензии

Рособрнадзор решил приостановить действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО Московскому технологическому институту. У Института Телевидения и Радиовещания «Останкино» действие лицензии прекращено.

Учредитель вуза, в свою очередь, должен обеспечить перевод студентов в другие вузы на программы по аналогичным направлениям, имеющие госаккредитацию. Лицензия аннулирована на основании решения арбитражного суда.