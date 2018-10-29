Памфилова предложила переименовать избирательную урну

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предлагает изменить всем известные и ставшие несколько пресловутыми названия «избирательная урна» и «избирательный ящик».

Как она выразилась, при слове «урна» на ум приходит понятие «прах из урны». А при фразе «избирательный ящик» вспоминается выражение «сыграть в ящик». «Ассоциации не очень положительные», – отметила Памфилова на научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра» по случаю 25-летия избирательной системы в РФ. Было бы хорошо придумать новое и креативное, интересное название для емкости с прорезями, в которую люди опускают бюллетени. Придумавшему Памфилова пообещала приз в виде денежных средств из собственной зарплаты, передает ТАСС.