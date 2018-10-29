По Крымскому мосту через Керченский пролив проехало более 3 млн машин
29 октября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
С начала открытия движения по мосту через Керченский пролив проехало более 3 миллионов автомобилей в обе стороны, пишут «Аргументы недели-Керчь».
В среднем в сутки по транспортному переходу в октябре проезжало более 9,3 тысяч машин, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Из общего количества автомобилей 18 процентов трафика составляют грузовики. С начала октября по мосту в сторону Крыма проехали почти 24 тысячи фур, а обратно – 22,5 тысяч машин. В среднем в сутки по транспортному переходу проезжало 1657 автомобилей.
Напомним, автомобильную часть Крымского моста открыли в середине мая. С того времени действовали ограничения на проезд по транспортному переходу грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В ночь на 1 октября был снят запрет на проезд по мосту всех большегрузов, кроме тех, что перевозят опасный груз.
Также продолжается строительство железнодорожной части моста. Оно будет завершено в конце 2019 года.
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