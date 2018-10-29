Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России в 2018 году

За девять месяцев текущего года уровень рождаемости в России снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а естественная убыль населения выросла, сообщил Росстат.

Росстат опубликовал данные, согласно которым с января по сентябрь 2018 года в России родилось 1,21 миллиона детей. Показатель аналогичного периода 2017 года составляет 1,272 миллиона детей. Статистика зафиксировала снижение уровня рождаемости на 5,2% за отчетный период.

За этот же период в стране умерло 1,383 миллиона человек. Цифра прошлого года – 1, 378 миллиона человек. Таким образом, естественная убыль населения, обозначающая разницу между количеством родившихся и умерших, за период с января по сентябрь 2018 года составила 173 тысячи человек. В 2017 году этот показатель составлял 106 тысяч человек.

Кроме того, Российская служба статистики сообщила, что количество заключенных браков в нынешнем году снизилось на 8%, а количество разводов, напротив, выросло.