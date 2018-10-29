Севастопольских казаков обвинили в трусости

«Прошу передать атаману севастопольского казачества слова презрения», — с этого начинается текст обращения на имя председателя Общественной палаты Севастополя Олега Махонина: «Считаю севастопольское казачество трусами и подлецами».

Автор обращения потребовал от казаков отказаться от публичного объявления себя воинами. Основанием для таких утверждений стала конфликтная ситуация. Год назад севастопольские казаки пригласили журналиста местного телеканала для освещения своего участия в публичном общекрымском мероприятии. Во время работы корреспондента на него произошло нападение казаков. Они вырвали у журналиста служебный телефон. В конечном итоге средство связи было разбито.

Пострадавший пытался сначала уладить возникший спорный момент. Казаки в ответ попытались обвинили его в провокации. Якобы журналист не должен был выполнять работу репортера на этом мероприятии. Корреспондент объяснил, что это именно казаки пригласили его на мероприятие. Все разговоры происходили по телефону. После произошедшего конфликта казаки боятся встретиться с пострадавшим от действия своих коллег.

«Настоящие воины храбры и готовы нести ответственность за свои действия либо бездействие», — объяснил автор обвинения севастопольских казаков в трусости: «А вы трусы! В результате вашего бездействия толпа казаков напала на инвалида III группы, с минно-взрывной травмой, полученной в зоне боевых действий. Вы, севастопольское казачество, пригласило журналиста на мероприятие. А теперь ведете себя как трусы!».































