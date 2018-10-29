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В Челябинске стоматология заработала по всем канонам ислама
29 октября 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Всего одна стоматология в УрФО получила право лечить зубы мусульманам по всем канонам Ислама. Клиника "Семейная стоматология" получила сертификат от Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.
В оказании стоматологических услуг мусульманам есть ряд тонкостей. Врач и пациент должен быть одного пола, женщину нельзя оставлять в закрытом кабинете с мужчиной - либо дверь необходимо держать открытой, либо нужно, чтобы находился третий человек. Кроме того, в исламе запрещено применять ряд медикаментов, а даму следует закрывать от посторонних глаз при проведении различных процедур и манипуляций. Все это с успехом реализуется в одной из клиник "Семейная стоматология". Благодаря этому адрес стоматологии внесен во все мусульманские справочники.
- Исторически Челябинская область - один из самых многонациональных регионов нашей страны, - заявил главврач сертифицированного челябинского филиала «Семейной стоматологии» Ильяс Байгутлин - Нам важно, чтобы услуги, которые оказывает наша клиника, не только осуществлялись на самом высоком уровне, но и соответствовали убеждениям всех наших клиентов. Поэтому мы приняли решение в нашей работе руководствоваться, в том числе, и требованиями ислама.
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