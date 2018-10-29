Уточняются подробности гибели корреспондента НТВ Никиты Развозжаева. Сегодня утром 25-летний мужчина выпал из окна квартиры, которую он снимал на 11 этаже дома в проезде Кадомцева, журналиста нашли еще живым.

Развозжаев скончался в машине "скорой помощи" по пути в больницу.

На НТВ потрясены гибелью Никиты Развозжаева

Коллеги Никиты Развозжаева на НТВ сообщили, что корреспондент ушел из жизни по своей воле. "Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — говорится в сообщении телеканала, на котором работал корреспондент, приехав из Саратова два года назад.

Похоронят мужчину на родине в Саратове. Что стало причиной такого его решения, пока неизвестно. Никита оставил длинное письмо, в котором обратился к родителям, любимой девушке, к друзьям.

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед родителями.... Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите", — написал Развозжаев в письме в соцсети Вконтакте.

Он также попросил прощения у Бога и подчеркнул, что искренне раскаивается и "берет на душу грех и осознает последствия".