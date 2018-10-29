Южный Урал представил «глаза, уши и руки» промышленности

В эфир радиостанции «Челябинское эхо» вышла шестая программа с участием финалистов бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». Гостем в студии был ди⁠ректор компании «ЭлМетро Групп» Александр Жестков, который называет свою продукцию «глазами, ушами и руками» промышленности.

Анализировать деятельность «ЭлМетро Групп» помогала эксперт проекта — ди⁠ректор группы компаний ТИРС Екатерина Карпенко.

ООО «ЭлМетро Групп» основано в 2007 году. Сфера деятельности: производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Продукция компании применяется в сферах энергетики, машиностроения, металлургической, химической, нефте- и газодобывающей промышленности.

История группы компаний «ЭлМетро» начинается в середине 90-х годов с создания коллектива разработчиков на базе лаборатории приборостроительного факультета Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Среди первых разработок — калибраторы давления и электрических сигналов, прецизионные мультиметры, интеллектуальные датчики температуры и преобразователи для них. Общий тираж выпуска с тех пор составил более 2 млн единиц различной продукции.

Продуктовая линейка компании охватывает ниши, где отечественных аналогов либо совсем нет, либо они сильно уступают зарубежным конкурирующим изделиям. Рынком «ЭлМетро Групп» является вся Россия и страны СНГ. Ряд продуктов начали поставлять в дальнее зарубежье, в том числе Германию и Китай. На данный момент компания имеет шесть региональных представительств — в Уфе, Тюмени, Нижневартовске, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде.

В предстоящие пять лет «ЭлМетро Групп» планирует стать компанией «одного окна» для заказчиков, способной удовлетворить их потребности во всех видах теплотехнических измерений. Для этого необходимо сформировать полную продуктовую линейку измерительных приборов, включающую все типы приборов измерения расхода, давления, уровня, температуры, концентрации.

Также ключевые цели бизнеса на ближайшие годы — объединение всех производственных площадок компании (размещенных в трех местах) в новом производственном комплексе, организация региональной сети из не менее 20 торговых представительств в регионах России и странах СНГ. Годовой объем продаж группы компаний рассчитывают нарастить до 25 млн долларов, из них 20% — экспорт, в том числе в дальнее зарубежье.