Ученые-онкологи раскрыли ключевые признаки старения организма человека, всего девять признаков, свидетельствующих о старении людей. Основные факторы старения объяснил авторов исследования «Признаки старения» эксперт испанского Национального центра онкологических исследований Мануэль Серрано.

1. Накапливаются повреждения в ДНК. ДНК живого организма - это генетический код, который передается между клетками. Старение приводит к увеличению ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе. Эти ошибки накапливаются в клетках. Генетическая нестабильность может угрожать работе стволовых клеток. При накоплении ошибок эти клетки могут стать злокачественными.

2. Изнашиваются хромосомы. Цепочки ДНК имеют наконечники, защищающих хромосомы челвека. Они называются теломерами. По мере старения теломеры изнашиваются, а хромосомы лишаются защиты. Исследователи связывают разрушение теломеров с болезнями типа легочного фиброза и апластической анемии (иммунологического заболевания). Но ученые научились повышать уровень теломера за счет фермента, который увеличивает длину теломеров.

3. Нарушается поведение клеток. В организме происходит экспрессия генов: тысячи генов в определенной клетке определяют, что может делать эта клетка — может ли она вести себя, например, как клетка тела или мозга. Время и образ жизни влияют на то, каким образом распределяются эти «инструкции». Клетки могут изменить свое поведение.

4. Клетки перестают обновляться. Чтобы предотвратить накопление поврежденных компонентов в клетках людей, тело человека способно периодически обновлять набор клеток. Но с возрастом такая способность клеток снижается, они начинают накапливать бесполезные или даже токсичные протеины, которые влияют на возникновение болезней Альцгеймера или Паркинсона, и к образованию катаракты.

5. Метаболизм в клетках ухудшается. С течением времени клетки перестают нормально перерабатывать жиры или сахар. Это грозит развитием диабета, так как организм перестает усваивать поступающие в клетки питательные вещества. Возрастной диабет обычно возникает именно из-за того, что организм пожилых людей не способен перерабатывать все, что они едят.

6. Митохондрии перестают работать. Митохондрия — это составляющая клетки, которая снабжает ее энергией. С годами она теряет свою эффективность. Сбои в работе митохондрий могут нанести вред ДНК человека.

7. Клетки превращаются в «зомби». Если клетка серьезно повреждена, то она перестает работать, чтобы не производить новые поврежденные клетки. Она не размножается, но и не умирает. Такие клетки-зомби могут влиять на соседние здоровые клетки и распространять заражение по всему телу. Количество таких клеток с возрастом человека увеличивается.

8. Стволовые клетки теряют энергию. Потеря восстановительного потенциала — это один из самых очевидных признаков старения. Стволовые клетки слабеют и теряют свою способность восстанавливаться.

9. Нарушается коммуникация между клетками. Клетки находятся в постоянной коммуникации между собой, но с возрастом эта способность теряется, и начинаются воспалительные процессы, которые еще больше затрудняют межклеточную коммуникацию. В итоге клетки теряют чувствительность к присутствию патогенных веществ и злокачественных клеток.

Серрано в интервью Би-Би-Си высказал надежду, что изучение внутриклеточных процессов старения может помочь в изобретении новых методов замедления общего изнашивания органов и тканей человека.