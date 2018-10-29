Сбербанк прокомментировал данные сотрудников, оказавшиеся в открытом доступе

В Сбербанке проинформированы о попадании личных данных более 420 тысяч сотрудников банка в открытый доступ. В сети незаконно опубликована часть адресной книги сотрудников Сбербанка. Личные данные сотрудников Сбербанка оказались в открытом доступе

В банке успокоили, что из-за утечки информации ни сотрудникам Сбербанка, ни клиентам, беспокоиться не стоит. Эта книга доступна для всех сотрудников и в ней не содержатся их персональные данные, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что эта адресная книга доступна для всех сотрудников и "не несет угрозы раскрытия их персональных данных", как и автоматизированным системам и не представляет угрозы и для клиентов Сбербанка.

Об утечке имен и адресов электронной почты ранее сегодня написала газета "Коммерсант". По некоторым данным, возможно, это были "злонамеренные действия одного из сотрудников".