Сбербанк прокомментировал данные сотрудников, оказавшиеся в открытом доступе
29 октября 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Сбербанке проинформированы о попадании личных данных более 420 тысяч сотрудников банка в открытый доступ. В сети незаконно опубликована часть адресной книги сотрудников Сбербанка.
В банке успокоили, что из-за утечки информации ни сотрудникам Сбербанка, ни клиентам, беспокоиться не стоит. Эта книга доступна для всех сотрудников и в ней не содержатся их персональные данные, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что эта адресная книга доступна для всех сотрудников и "не несет угрозы раскрытия их персональных данных", как и автоматизированным системам и не представляет угрозы и для клиентов Сбербанка.
Об утечке имен и адресов электронной почты ранее сегодня написала газета "Коммерсант". По некоторым данным, возможно, это были "злонамеренные действия одного из сотрудников".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес