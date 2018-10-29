Личные данные сотрудников Сбербанка оказались в открытом доступе

Личные данные - имена и адреса электронной почты более 420 тысяч сотрудников Сбербанка попали в открытый доступ. База данных сотрудников Сбербанка оказалась на специализированном форуме phreaker.pro.

База представляет собой текстовый файл, в котором содержится свыше 421 тысяч записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты. В базе содержатся данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных, - сообщает "Комменрсантъ". По данным издания, информация в базе была актуальна на 1 августа 2018 года.

В Сбербанке сообщили, что опубликованная информация не угрожает клиентам банка и автоматизированным системам, - передает

РИА Новости.