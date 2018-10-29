На НТВ потрясены гибелью Никиты Развозжаева

Все на НТВ глубоко потрясены гибелью корреспондента телеканала Никиты Развозжаева. Коллектив НТВ принес соболезнования родным Никиты. Журналисту было 25 лет. Сегодня утром его тело нашли на улице около дома в проезде Кадомцева в Москве. Тележурналист из Саратова Никита Развозжаев скончался в Москве

По некоторым данным, он находился в гостях. "Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение НТВ.

Развозжаев оставил предсмертную записку. Он написал сообщения для родных во Вконтакте. В соцсети Вконтакте Никита Развозжаев оставил длинное письмо, адресованное бывшей жене, друзьям, родителям и коллегам. "Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе", - цитата из его письма. Просил похоронить его в Саратове.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском Государственном Университете. Работал на ГТРК "Саратов". С конца 2016 года работал в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.