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На НТВ потрясены гибелью Никиты Развозжаева

29 октября 2018, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

На НТВ потрясены гибелью Никиты Развозжаева
фото: pixabay.com

Все на НТВ глубоко потрясены гибелью корреспондента телеканала Никиты Развозжаева. Коллектив НТВ принес соболезнования родным Никиты. Журналисту было 25 лет. Сегодня утром его тело нашли на улице около дома в проезде Кадомцева  в Москве. 

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Тележурналист из Саратова Никита Развозжаев скончался в Москве

По некоторым данным, он находился в гостях. "Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение НТВ.

Развозжаев оставил предсмертную записку. Он написал сообщения для родных во Вконтакте. В соцсети Вконтакте Никита Развозжаев оставил длинное письмо, адресованное бывшей жене, друзьям, родителям и коллегам. "Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе", - цитата из его письма. Просил похоронить его в Саратове.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском Государственном Университете. Работал на ГТРК "Саратов". С конца 2016 года работал в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

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