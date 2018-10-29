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Губернатор, которому все «по кочану»?
29 октября 2018, 11:50 [«Аргументы Недели», Игорь МИХАЙЛОВ ]
Уже два года самым западным и, как принято считать, «европейским» и «особым» регионом России, Калининградской областью, руководит Антон АЛИХАНОВ. Такой головокружительной карьеры, не было, пожалуй, ни у кого, даже во времена самых бурных перемен в обществе.
Судите сами: этот молодой человек стал руководителем одного из самых политически значимых регионов через две недели после своего 30 – летия! Раньше просто нельзя по закону! Удивительно, но к моменту назначения, рабочий стаж юного Антона был всего лишь 6 лет!
От Минюста до кресла губернатора
И места работы «вундеркинда» впечатляют: Минюст (сразу же после вуза!), Министерство промышленности и торговли РФ, где Алиханов исполнял обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, затем — директора! Ну о а такой «мелочи», как защита диссертации в возрасте 26 лет в Плехановском университете и говорить не приходится!
Однако, при ближайшем рассмотрении начинает казаться, что все его «достижения», мягко говоря «сделаны». Главное – иметь «правильных» родственников и «правильно» себя вести.
Алиханов женат на внучке известного хирурга-трансплантолога, президента НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия. В этой семье есть и другой Хубутия, по имени Михаил. Последний контролирует сеть магазинов «Кольчуга», состоящую из пяти оружейных салонов в Москве и имеющую более 300 дилеров в регионах, тесно сотрудничает с госкорпорацией «Ростех». А у «Ростехнологий» в Калининградской области уже есть актив — янтарный комбинат, который первым посетил Антон Алиханов в новой должности. По счастливой случайности Алиханов и Хубутия родом из одного города – Сухуми.
Переписанная диссертация
Имеющаяся стартовая площадка и связи - это не всегда плохо, главное, чтобы человек был талантливым и искренне поднимал регион, эти самые связи, используя во благо. Но вот и с тем и другим у Алиханова–младшего - проблемы.
Начиная с того, что вызывают сомнения его красные дипломы. Сам Антон Андреевич как-то заявил, что «ему почему-то в жизни все дается поразительно легко, например, образование». Другие, опять же по выражению Алиханова, «мучаются, много работают, проливают пот и кровь, и от этого испытывают интерес, удовлетворение и радость, а мне все это далось очень легко». Интересно, почему?
Дальше ещё интереснее. По свидетельству ряда источников, его научный труд является ничем иным как плагиатом диссертации, которую другой человек защитил ещё... в 2007 году! Причем соискатель не удосужился сделать даже более-менее нормальный рерайт!
Небольшая экспертиза и специальная компьютерная программа показала, что уникальность этого « тяжелого», «научного», «уникального» исследования составляет 12,5 процентов!
Арена к ЧМ, уходящая в песок
Калининградская область, в последние годы сотрясает череда скандалов. Особенно громкий возник в прошлом году, когда были арестованы экс-глава Минстроя Калининградской области Амир Кушхов и топ-менеджеры компании заказчика по строительству стадиона к чемпионату мира – 2018. Им вменялось хищение на сумму 750 миллионов рублей. Также было сделано заключение, что арены строилась на острове, на котором запрещено строительство любых объектов из-за наличия болот и зыбучих песков. Песок оказался поистине «золотым». Но в этот момент никто комментариев от действующего главы региона не дождались. Его просто в регионе во время проверки... не было! Вообще, 32-летний варяг чуть ли не больше времени проводит в Белокаменной, где у семьи три квартиры. Периоды своего длительного отсутствия глава региона объясняет тем, что он в столице «решает вопросы региона». Однако о том, что эти вопросы решаются не видно, может в Москве просто комфортнее и интереснее жить? Рядовые калининградцы отмечают, что глава региона известен только тем, что часто ездит на велосипеде и имеет страничку в соцсетях.
Кстати, когда отгремели литавры по поводу окончания чемпионата мира, ситуация с ареной в Калининграде остается тревожной. Она постепенно погружается в зыбучий песок.
Фраза, прогремевшая на всю страну
В прошлом году на заседании правительства региона одна из журналисток (которая, кстати, сейчас выдавлена из области) спросила у младогубернатора будут ли восстановлены в 2018 году компенсации расходов за детский сад, которые были отменены в 2016 году? Алиханов ответил, что не будут. На вопрос, журналистки: «Почему?» Тинэйджер–чиновник ответил: «По кочану!» А на реплику, что это серьезный вопрос, прозвучало: «Это серьезный ответ!». Далее Алиханов разъяснил, что компенсации будут адресные, то есть тем, кто сможет подтвердить, что он малоимущий, и попросил больше подобных вопросов не задавать.
Вот такой уровень общения молодого «талантливого» нового губернатора. Такого ли достоин стратегически важный западный форпост России?
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