Журналист «КР» заняла второе место на всероссийском конкурсе

Корреспондент «Копейского рабочего» Светлана Полежаева заняла 2 место на всероссийском конкурсе журналистских работ «Семья и будущее России». Церемония награждения проходила в Москве, на нее были приглашены финалисты конкурса со всей страны.

Конкурс организован Фондом Андрея Первозванного в рамках всероссийской программы «Святость материнства». Журналисты представляли подборки материалов на тему семьи, копейчанка отправила 14 своих статей.

Светлана уже третий год участвует в конкурсе «Семья и будущее России», в 2017 году она заняла в нем 1 место.

Вот несколько из работ, которые высоко оценило жюри всероссийского конкурса:

«Мой ангел Наташа». Как живет парень с искалеченным лицом?



Как познакомиться с мумией черного альпиниста?



Нескучные уроки Сергея Устинова



Копейчанка в девяносто лет ведет занятия по ЛФК



