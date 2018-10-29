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Журналист «КР» заняла второе место на всероссийском конкурсе

29 октября 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Журналист «КР» заняла второе место на всероссийском конкурсе

Корреспондент «Копейского рабочего» Светлана Полежаева заняла 2 место на всероссийском конкурсе журналистских работ «Семья и будущее России». Церемония награждения проходила в Москве, на нее были приглашены финалисты конкурса со всей страны.

Конкурс организован Фондом Андрея Первозванного в рамках всероссийской программы «Святость материнства». Журналисты представляли подборки материалов на тему семьи, копейчанка отправила 14 своих статей.

Светлана уже третий год участвует в конкурсе «Семья и будущее России», в 2017 году она заняла в нем 1 место.

Вот несколько из работ, которые высоко оценило жюри всероссийского конкурса:
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