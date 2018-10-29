Названы самые редкие и самые популярные детские имена в сентябре
29 октября 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Названы самые редкие и самые популярные имена, которыми называли малышей в сентябре 2018 года в Москве.
Самыми популярными женскими именами в сентябре в столице стали София, Мария и Анна.
Самые редкие женские имена - Лада, Аделя, Мелания. Самые популярные имена, которые давали новорожденным мальчикам, рожденным в сентябре в Москве - Александр, Максим и Михаил. Самые редкие мужские имена - Назар, Имран, Тихон.
С начала 2018 года в Москве появились редкие имена мальчиков: Арамис, Дональд, Яго, Томислав и Уолтер и девоче: Хлоя, Ляля, Семирамида, Камелия, Лолита, Джульетта и Герда.
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