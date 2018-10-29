Названы самые редкие и самые популярные детские имена в сентябре

Названы самые редкие и самые популярные имена, которыми называли малышей в сентябре 2018 года в Москве.

Самыми популярными женскими именами в сентябре в столице стали София, Мария и Анна.

Названы самые необычные имена, которые москвичи дали в 2018 году своим детям

Самые редкие женские имена - Лада, Аделя, Мелания. Самые популярные имена, которые давали новорожденным мальчикам, рожденным в сентябре в Москве - Александр, Максим и Михаил. Самые редкие мужские имена - Назар, Имран, Тихон.

С начала 2018 года в Москве появились редкие имена мальчиков: Арамис, Дональд, Яго, Томислав и Уолтер и девоче: Хлоя, Ляля, Семирамида, Камелия, Лолита, Джульетта и Герда.