Задержан директор цирка, где львица напала на ребенка

В Краснодарском крае задержан директор передвижного цирка, львица из которого напала на маленького ребенка во время представления в селе Успенском Успенского района. Новокубанским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено и расследуется уголовное дело. В рамках расследования задержан 51-летний мужчина - директор передвижного цирка. Львица набросилась на 4-летнюю девочку в цирке на Кубани‍

По данным СКР, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи изъяли и изучают все имеющиеся бумаги на предмет наличия у мужчины всех необходимых документов для осуществления данного вида деятельности.

По версии следствия, 28 октября на Кубани в селе Успенском во время представления с дикими животными, проводимого передвижным цирком, львица через ограждение набросилась на 4-летнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Пострадавшая с рваными ранами лица девочка была госпитализирована. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь