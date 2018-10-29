Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к холодам
29 октября 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты рекомендуют автомобилистам приступить к подготовке своих транспортных средств к зиме. Согласно последним данным, владельцам машин следует до начала морозов совершить целый ряд действий.
Во-первых, следует обратить внимание на покрытие автомобиля, которое существенно портят реагенты на дорогах. Эксперты советуют нанести на кузов особые защитные составы, передает "Свободная пресса".
Во-вторых, не стоит забывать о пленке, которая позволит избавить бампер от снега и наледи, ведь они могут впоследствии привести к трещинам и даже сколам.
Также нужно помнить о фарах – их необходимо отполировать перед холодами. Как пишут Dni24.com, надо позаботиться и о снижении обледенения стекол.
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