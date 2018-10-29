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//Общество

Анатолий Литовченко вспомнил, как проводил медовый месяц на уборке урожая

29 октября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко вспомнил, как проводил медовый месяц на уборке урожая

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил ветеранов ВЛКСМ всех поколений со столетием комсомола и рассказал, как проводил медовый месяц в стройотряде.

- Этот юбилей – важное событие в истории страны, - отметил парламентарий на торжественном приеме, посвященном круглой дате, который прошел в региональном ЗСО. - Воспоминания о комсомольской юности объединяют известных ученых и общественных деятелей, руководителей производств и представителей творческих профессий, инженеров, врачей, учителей, военачальников.

Депутат рассказал о том, как в юности также ездил в стройотряды.

- Они работали повсюду – от Средней Азии до Заполярья, от Урала до Якутии, - вспомнил он. - Студенты строили железные дороги, электроподстанции, многоквартирные дома, Дворцы культуры. Работали зачастую почти круглосуточно.

1974 год, республиканский лагерь комсомольского актива «Романтик»

Как оказалось, Анатолий Литовченко сам был руководителем такого стройотряда целых два года, а после свадьбы на третьем курсе уже через неделю он заканчивал медовый месяц на уборке урожая.

- Помню как сегодня: Нагайбакский район, совхоз «Знаменский», первая смена заканчивает в 4 утра, в 6 часов уже заступает новая бригада, - поделился он. - Изнурительный труд, но чудесная пора – время юности, романтики. Мы честно работали, верили в себя.

Фото: Наталия Иванова

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