Личные фото Павла Мамаева с женой Аланой слили в сеть

Личные фото футболиста Павла Мамаева с женой Аланой оказались в сети. Футболист на два месяца арестован и находится в СИЗО. Мамаев с Кокориным попали под стражу после драки с чиновником и водителем телеведущей Ольги Ушаковой.

Как только Мамаев оказался в СИЗО, его супруге Алане начали поступать угрозы в соцсети. Неизвестный вымогал у нее крупную сумму денег. Злоумышленник шантажировал: деньги или интимные фото Мамаева с женой он выложит в сети. Алана Мамаева не собиралась платить неизвестному. Он не унимался, и в итоге Инстаграм актрисы Марии Горбань был взломан и вместо ее фото появились снимки известных людей, в том числе Аланы и Павла Мамаевых, - сообщает teleprogramma.pro.

На украденной фотографии, которая сегодня появилась в сети, Алана сняла своего супруга обнаженным во время бритья.

Поклонники не нашли в этом фото ничего возмутительного и отметили, что футболист находится в прекрасной физической форме.