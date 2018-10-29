Россиянам ошибочно списали более 5 млн штрафов ГИБДД

Россиянам из-за технической ошибки в информационной системе (ФИС) ГИБДД списали более пять миллионов автомобильных штрафов. О том, что Госавтоинспекция из-за некорректной работы ФИС не смогла вынести более пяти миллионов штрафов в Москве, рассказал начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.

По словам начальника ГИБДД, "работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода", - сообщает "Коммерсантъ". Он уточнил, что в Москве Госавтоинспекция не сумела "садминистрировать" более 5 млн штрафных постановлений из-за "некорректного слияния баз данных". "То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато",— пояснил Черников.

ФИС используется для разнообразных целей: все экзамены на знание "теории" проходят через нее, результаты фиксируются автоматически. Регистрация автомобилей тоже происходит с помощью ФИС.

Данные системы используются центрами автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) — структурами региональных управлений ГАИ, которые выносят постановления с камер. Сотрудники ЦАФАП, получив информацию о нарушении, пробивают через ФИС адрес автовладельца по номеру, чтобы сформировать "письмо счастья". Вот на этом этапе и появляются проблемы.