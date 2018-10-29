Российские специалисты испытали важный элемент космического ядерного двигателя

В России проведены испытания одного из наиболее важных элементов космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ). Заказчик работ – госкорпорация "Роскосмос", головной исполнитель — Государственный научный центр "Исследовательский центр имени Келдыша".

О том, что наиболее важный элемент создаваемой в России космической ЯЭДУ мегаваттного класса - система охлаждения - успешно прошла наземные испытания, - сообщает РИА Новости.

Акт приемки опубликован на сайте госзакупок. Испытания системы охлаждения выявили закономерности функционирования элементов и узлов перспективных систем отвода тепла ЯЭДУ мегаваттного класса в наземных условиях, максимально приближенным к условиям космического пространства.

Ядерные энергодвигательные установки, которые могут обеспечить полеты в космосе на дальние расстояния, сильно нагреваются, соответственно, необходимо разработать эффективную систему охлаждения. Российские специалисты разработали новое решение в виде так называемого капельного холодильника-излучателя.

Как говорится в акте приемки, "изготовлены и испытаны экспериментальные образцы генератора капель и элементов заборного устройства, ... выполнена программа экспериментальных исследований модели капельного холодильника-излучателя".