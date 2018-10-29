В театре "Ленком" сегодня, 29 октября, состоится прощание в народным артистом Николаем Караченцовым.

В департамента транспорта Москвы предупредили об ограничении движения в районе театра "Ленком" с 9.00 до 13.00 мск На время прощания с актером, служившим в "Ленкоме", будет перекрыта улица Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского. Лия Ахеджакова о смерти Караченцова: "Жалко мне очень Колю "

Один из самых любимых актеров россиян умер в пятницу, 26 октября. "Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в театре "Ленком" с 9 до 13 часов. Гражданская панихида с 12 до 13 часов. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище", - сообщается на сайте театра.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание народного артиста.

Вечером "Ленком" играет спектакль "Юнона и Авось" в память о Николае Петровиче.