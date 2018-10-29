Стало известно, на чем больше всего экономят россияне

Утром в понедельник, 29 октября, стало известно, на чем больше всего экономят граждане Российской Федерации. Согласно результатам опроса, реже всего россияне стараются экономить на еде.

Оказалось, что самой главной статьей экономии жителей России является одежда и отдых. За четыре года количество россиян, сокративших расходы в данных сферах, увеличилось с 17 до 25 процентов, передает РИА "Новости".

Интересно, что число тех, кто ни в чем себе не отказывает, приходя в продуктовый магазин, с 2014 года снизилось почти в два раза – с 15 до 8 процентов. Кроме того, отмечается, что процент граждан, которые в принципе не экономят ни на чем, практически не изменился.