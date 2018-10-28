В соцсетях предполагают, что сокурсникам Рослякова запретили обсуждать трагедию

Самой распространенной версией их молчания в социальных сетях является предположение, что им запретили обсуждать случившееся, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Пользователи соцсетей отмечают отсутствие учащихся политехнического колледжа в популярных керченских «болталках» - речь идет о тех, кто учился вместе с Владиславом РОСЛЯКОВЫМ.

«Такое ощущение, что они залегли на дно», - пишут в интернете.

Другие объясняют это вероятным запретом, который, возможно, наложили на их общение те, кто вправе накладывать подобные запреты.