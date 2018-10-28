Женщина, не верящая отечественным банкам, зарыла в огороде миллионы

Женщина, не верящая отечественной банковской системе, зарыла в огороде банку с миллионами. А потом решила участок перекопать, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Летом женщина закопала в своем огороде стеклянную банку с деньгами и украшениями. Решив перекопать землю на участке к началу осеннего сезона, она наняла рабочих. Один из них наткнулся на нычку и украл ее.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, подозреваемым оказался не судимый ранее 39-летний местный житель. В совершенном преступлении он сознался сразу. По словам задержанного банку он нашел, перекапывая огород. Обнаружив внутри ценности и денежные средства, он похитил сосуд, спрятав его под куртку.

Большую часть украденного уже изъяли и вернули законной владелице. Что-то злоумышленник успел потратить на технику и прочие вещи. Найденная при обыске у правонарушителя электроника, которую он купил на присвоенные деньги, также изъята.

Сейчас гражданин по решению суда находится под стражей. За нанесенный ущерб, который составил в общей сложности 3,27 миллиона рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.