Волгоградская область перешла на новое время
28 октября 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Волгоградская область в 02:00 мск воскресенья, 28 октября, перешла в часовой пояс, по которому регион жил до середины 1980-х годов. Теперь к московскому времени будет прибавлен 1 час.
Волгоградская область перешла в третью часовую зону (UTC +4, МСК +1). С сегодняшнего дня поезда, самолеты, автобусы и водный транспорт региона будут работать по местному времени.
Такое решение приняли сами жители на региональном референдуме в марте, когда 58.8% проголосовавших высказались за смену пояса. Соответствующие изменения подписал Владимир Путин.
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