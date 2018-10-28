Волгоградская область перешла на новое время

Волгоградская область в 02:00 мск воскресенья, 28 октября, перешла в часовой пояс, по которому регион жил до середины 1980-х годов. Теперь к московскому времени будет прибавлен 1 час.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону (UTC +4, МСК +1). С сегодняшнего дня поезда, самолеты, автобусы и водный транспорт региона будут работать по местному времени.

Такое решение приняли сами жители на региональном референдуме в марте, когда 58.8% проголосовавших высказались за смену пояса. Соответствующие изменения подписал Владимир Путин.