Только спустя четыре года после вхождения в состав РФ севастопольские военные и предприниматели сумели перестроить свою жизнь под новые реалии. Теперь начали затухать появившееся спустя некоторое время после вхождения в состав РФ разговоры на тему сравнения жизни при Украине и теперь.

Местных коммерсантов устраивало ведение бизнеса при тотальной коррупции, ставшей нормой жизни на Украине. Жесткие требования закона можно было смягчить подкупом надзорных органов. Результатом стало тотальное нарушение всевозможных норм. Это наследие украинских времен разгребают до сих пор.

В свою очередь российские военные во времена Украины в Севастополе получали повышенную зарплату. Город находился на территории другого государства. Соответственно прохождение службы здесь считалось зарубежной командировкой.

После вхождения Севастополя в состав РФ военным начали платить обычную зарплату без доплат за службу за пределами РФ. А коммерсанты были вынуждены вести бизнес по российским правилам. Из-за этого многие начали роптать и сравнивать жизнь при Украине и при РФ.

В целом нынешней жизнью большинство жителей города довольны. Те возгласы, которые раньше были слышны, больше основывались на временных неудобствах переходного периода.

«Сейчас у меня месячный заработок около 400 долларов», — рассказал корреспонденту АН один из жителей Севастополя по имени Алексей: «При Украине ни о чем подобном я не мог мечтать».

По словам Алексея, реально жизнь в городе ситуация значительно улучшилась. При Украине севастопольские бабушки у подъездов обсуждали воду, которую в Севастополе, были времена, включали два раза в сутки (с семи до девяти утром, и с семи до девяти вечером). Теперь те же бабушки обсуждают оборудование детских площадок в соседних дворах. Воду в Севастополе отключают только во время прорыва старых труб (которые тоже стали наследием украинских времен). Но коммунальщики ремонтируют прорыв в считанные часы.

«При Украине такого не было», — шутит Алексей: «Там если уж прорыв, так прорыв. Воду отключат фиг знает на сколько, и непонятно когда включат. А теперь, ну два, ну три два часа, и все».

Автомобилисты ругают разметку. При Украине ругали дорожников и разбитый асфальт. В адрес дорожников водители теперь тоже ругаются, но уже по другим причинам. В Симферополе затеяли ремонт дороги. Теперь на въезде в центр огромная пробка.

«При Украине подобного не было», — опять шутит Алексей: «На Украине, как известно, асфальт не приживается. В Крыме его как и во всей Украине клали местами и немного.»