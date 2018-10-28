Пьяная 20-летняя жительница Карелии выкинула свою дочь с балкона

В Карелии 20-летняя жительница поселка Боровой Калевальского района подозревается в покушении на убийство малолетнего - своей родной дочери. Мама малышки вечером в пятницу, 26 октября, напилась, а ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынесла на балкон свою малолетнюю дочь и бросила вниз.

Сама мамаша вернулась в комнату и спокойно уснула. Девочка, упав на землю со второго этажа, осталась жива, но сильно переохладилась. Плач ребенка разбудил соседей. Люди выбежали на улицу и обнаружили под балконом плачущую маленькую соседку. Они срочно вызвали "скорую" и полицию. В Карелии сейчас не лето, температура воздуха по ночам опускается ниже 0.

Ребенка, находившегося на улице некоторое время в условиях низкой температуры, удалось спасти и госпитализировать. В детскую больницу девочка поступила с общим переохлаждением и ушибом мягких тканей лица. Медики оказали малышке квалифицированную помощь. Сейчас ее жизни нечего не угрожает.

По данному факту в отношении 20-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Подозреваемая горе-мамаша задержана. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.