В Севастополе дороги ремонтируют в непогоду: асфальт кладут и в дождь, и в грязь

Непогода, воцарившаяся накануне в Севастополе, кажется, мешает многим людям, с трудом переживающим расставание с теплом. Но только не ремонтникам, которые, несмотря на дождь, продолжают ремонтировать дорогу на улице Токарева. Свидетелем укладки асфальта под дождем стал местный житель. Он снял такую работу на видео и опубликовал в социальной сети, сообщают «Аргументы недели-Крым».

«Я просто в шоке, - написал горожанин. – Асфальт кладут прямо во время дождя. Больше месяца погода была сухой и теплой. И тут на тебе. Только полил дождь – срочно понадобилось делать дорогу. Съемка была осуществлена 26 октября», - передает слова местного жителя издание «Примечания».

Следует отметить, что ремонт дороги также велся сегодня на улице Шабалина, рядом со зданием, в котором ранее располагался городской гипермаркет.