В Подольске нашли труп неизвестного мужчины

В подмосковном Подольске найдет труп неизвестного мужчины, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, страшная находка была найдена 27 октября в 11:36 в микрорайоне Парковый. В данный момент правоохранители устанавливают личность покойного, пишет сайт Подмосковье сегодня.