Длительное пребывание человека в космосе оказывает отрицательное влияние на мозг

Ученые из Антверпенского университета провели исследование, в ходе которого определили, что длительное пребывание человека в космосе оказывает негативное влияние на мозг.

"Мы наблюдаем у космонавтов определенное уменьшение массы серого вещества мозга, то есть количества нервных клеток головного мозга. Одновременно исследование черепно-мозговой жидкости (ЧМЖ), функция которой сводится к защите головного мозга от «отходов» его деятельности, показало, что пребывание в невесомости не прошло бесследно и для этого важного компонента мозга", - сообщили специалисты. Об этом пишет Ридус.

Так, в мозге нарушается баланс черепно-мозговой жидкости и объем нервных клеток, рассказали исследователи.