Ученые рассказали, что над Марсом повисло необычное белое облако

Астрономы Европейского космического агентства (ЕКА) сообщили, что их межпланетная космическая станция «Марс-экспресс» уже больше месяца замечает на поверхности Марса необычное белое облако.

"Феномен, который наблюдали наши ученые, называется орографической облачностью. Когда плотные воздушные потоки стараются преодолеть возвышения горного рельефа с подветренной стороны и попадают в область пониженной температуры, образующаяся влажность конденсируется на частицах пыли, после чего и появляются такие облака", - пояснили ученые. Об этом пишет Ридус.

По мнению ученых, облачность характерна для большей части марсианского года.