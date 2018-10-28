Ученые рассказали, что над Марсом повисло необычное белое облако
28 октября 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Астрономы Европейского космического агентства (ЕКА) сообщили, что их межпланетная космическая станция «Марс-экспресс» уже больше месяца замечает на поверхности Марса необычное белое облако.
"Феномен, который наблюдали наши ученые, называется орографической облачностью. Когда плотные воздушные потоки стараются преодолеть возвышения горного рельефа с подветренной стороны и попадают в область пониженной температуры, образующаяся влажность конденсируется на частицах пыли, после чего и появляются такие облака", - пояснили ученые. Об этом пишет Ридус.
По мнению ученых, облачность характерна для большей части марсианского года.
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