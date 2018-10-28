МВД опубликовало имена погибших в результате ДТП на ЗСД в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция орубликовала список погибших в результате дорожной аварии, произошедшей в минувшую субботу на Западном скоростном диаметре (ЗСД). В ДТП в Петербурге погибли водитель и 7 пассажиров микроавтобуса



В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

ГУ МВД публикует список погибших:

- Ошевенская Е.В., 1948 года рождения;

- Добрынина Г.А., 1951 года рождения;

- Гусев К.А., 1989 года рождения;

- Лурье А.Ю., 1955 года рождения;

- Кутовой В.П., 1947 года рождения;

- Кутовая Н.Ю., 1953 года рождения;

- Соколова Н.П., 1953 года рождения;

- Миронова Е.В., 1948 года рождения.

Родственники погибших могут обратиться в УМВД России по Выборгскому району по телефону: 8(812) 573-11-54, 8(953)371-03-12

Минувшим вечером на Западном скоростном диаметре произошло столкновение двух фур, после чего один из них выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Хендай Старех», который после столкновения загорелся.