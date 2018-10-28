Пригородные электрички перешли на зимнее расписание

Пригородные электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского и Савеловского направлений перешли на "зимнее расписание".

27 октября завершится "летний сезон" электричек, расписание скорректированы и с 28 октября график движения осуществляется по зимнему расписанию По данным компании-перевозчика, с воскресенья, 28 октября, отменены 22 электропоезда, которые были назначены на летний период для удобства дачников.

По новому расписанию изменятся время отправления, прибытия и режим остановок более 30 пригородных поездов. Скорректированы маршруты 13 электричек и изменится периодичность следования 15 электропоездов, - сообщает АГН "Москва".

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) сообщили, что в связи с сезонным снижением пассажиропотока будут закрыты на зимний период билетные кассы на станция "Ямуга", "Стреглово" и "Конаковский Мох" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 31 октября. При посадке на этих платформах пассажиры смогут покупать билеты без сбора за оформления у кассиров-контролеров.