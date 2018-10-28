Основатель ОМС рассказал, зачем происходит замена полисов

В Фонде обязательного медицинского страхования объяснили порядок замены полисов. Так, замена полиса на аналогичный нового образца производится круглогодично, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

Основатель ОМС в РФ, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин рассказал, какие полисы считаются новыми, пишет НСН.

«Бумажные полисы уже более редкие, в основном это уже пластиковые карточки. А многие крупные территории уже перешли на электронные. Большинство переходит на пластиковые карты со штрихкодом или с магнитной полосой, или с чипом», — объяснил эксперт.