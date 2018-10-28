Экономист объяснил россиянам, как «правильно копить на пенсию»

Россияне должны заблаговременно подумать о пенсии и сделать себе накопления, чтобы не перекладывать эти заботы на плечи государства. Такой совет дал соотечественникам первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Самостоятельное накопление на пенсию, то это модель, которую мое поколение избрало как единственно возможную, начиная с первых лет выхода на работу в начале нулевых. Уже тогда пенсионная реформа стала приобретать непрерывный характер, и надо было быть совсем недальновидным человеком, чтобы надеяться, что кто-то из нас будет получать хорошую пенсию», - заявил экономист Василий Колташов. Об этом пишет НСН.