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Минобороны РФ разместило комплексы РЭБ "Самарканд" в Калининграде и Беларуси
28 октября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны Российской Федерации разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" в Калининграде и на других стратегических направлениях. Всего развернуто 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д" – следует из данных портала госзакупок.
Комплексы размещены в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в ЕАО, Приморье, Краснодарском крае и в Белоруссии. Комплексы дислоцируются на объектах ВМФ России.
РЭБ "Самарканд" Северный флот принял на вооружение в прошлом году. Минобороны не распространяло подробности о характеристиках новейших комплексов.
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