Министерство обороны Российской Федерации разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" в Калининграде и на других стратегических направлениях. Всего развернуто 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д" – следует из данных портала госзакупок.

Комплексы размещены в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в ЕАО, Приморье, Краснодарском крае и в Белоруссии. Комплексы дислоцируются на объектах ВМФ России.

РЭБ "Самарканд" Северный флот принял на вооружение в прошлом году. Минобороны не распространяло подробности о характеристиках новейших комплексов.