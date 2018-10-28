В частном доме в Балашихе произошло возгорание

В подмосковной Балашихе произошел пожар в частном доме, как передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие на место пожара спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших не обнаружено, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Для борьбы с возгоранием привлекались 12 человек и 4 единицы техники.