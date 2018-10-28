В Москве мужчина прикинулся покупателем и угнал машину у продавца
28 октября 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве мужчина прикинулся покупателем и угнал дорогую немецкую машину у продавца на проспекте Мира. В московскую полицию в субботу, 27 октября, вечером поступило заявление об угоне автомобиля Mercedes на проспекте Мира.
Заявитель рассказал, что договорился с незнакомым мужчиной о просмотре выставленной на продажу машины. Продавец и покупатель встретились в районе дома номер 108. Прикинувшись покупателем, мужчина остотрел машину и попросил прокатиться на автомобиле. И скрылся на иномарке. Полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленника, - сообщает агентство городских новостей "Москва".
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