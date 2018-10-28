В Татарстане в ДТП погиб известный музыкант Шафагат Салихов

В Татарстане в дорожно-транспортном происшествии погиб известный музыкант Шафагат Салихов. Шафагат Салихов был баянистом, аккомпанировал певцу Салавату Фатхутдинову. В ДТП в Петербурге погибли водитель и 7 пассажиров микроавтобуса

О гибели баяниста и сообщил Салават Фатхутдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фидарис Муртазин ведущий певец (@fidaris_murtazin)27 Окт 2018 в 1:13 PDT

Салихов был первым баянистом певца. Шафагат Салихов жил и работал в Набережных Челнах. Ему было 60 лет.

Об аварии на трассе Казань - Набережные Челны и гибели баяниста сообщил и певец Фидарис Муртазин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фидарис Муртазин ведущий певец (@fidaris_murtazin)27 Окт 2018 в 1:13 PDT



В Татастане, по данным республиканского МЧС, в ночь на воскресенье, 29 октября, в городе Набережные Челны, на проспекте Сююмбике произошло столкновение четырех автомобилей.