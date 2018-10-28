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В Татарстане в ДТП погиб известный музыкант Шафагат Салихов
28 октября 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Татарстане в дорожно-транспортном происшествии погиб известный музыкант Шафагат Салихов. Шафагат Салихов был баянистом, аккомпанировал певцу Салавату Фатхутдинову.
О гибели баяниста и сообщил Салават Фатхутдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Салихов был первым баянистом певца. Шафагат Салихов жил и работал в Набережных Челнах. Ему было 60 лет.
Об аварии на трассе Казань - Набережные Челны и гибели баяниста сообщил и певец Фидарис Муртазин.
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В Татастане, по данным республиканского МЧС, в ночь на воскресенье, 29 октября, в городе Набережные Челны, на проспекте Сююмбике произошло столкновение четырех автомобилей.
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