Вопрос канцлера Германии Ангелы Меркель, заданный Владимиру Путину в Стамбуле о "сибирском пальто", рассмешил пользователей Сети. Меркель задала вопрос Путину на русском языке. Меркель в Стамбуле на русском поинтересовалась о пальто Путина: "Сибирское?"

Многие приняли вопрос главы немецкого правительства за неосведомленность, другие пошутили, что это был пароль, - сообщает ura.ru. В сети юморят по поводу вопроса Меркель о пальто: «Меркель увидела Путина в пальто и заговорила по-русски‍. "Завербовали…", — подумал Порошенко», «Это больше похоже не на новость, а на начало частушки: "Меркель Путина спросила про сибирское пальто…", — комментируют произошедшее в Турции в Сети.

Еще есть такие шутки: "Это был пароль", "А Путин не пошутил о немцах валящих лес в Сибири?", «"Сибирское пальто?" — спросила Меркель Путина. "Нет, бронежилет", — ответил он».

Напомним, Меркель говорит на русском языке, а Путин знает немецкий язык.

В Стамбуле 27 октября состоялась встреча Президента России Владимира Путина, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона.