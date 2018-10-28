В ночь с 27 на 28 октября Украина перешла на «зимнее время»

В ночь с субботы, 27 октября, на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на «зимнее время». В 4 часа утра воскресенья, 28 октября, стрелки часов были переведены на один час назад. На Украине переход на «зимнее время» был принят постановлением украинского правительства от 1996 года о порядке исчисления времени.

В сентябре 2011 года Верховная Рада Украины, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени. В октябре 2011 года украинское правительство отменило свое решение.