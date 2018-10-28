Вертолет AW-169, принадлежащий президенту английского футбольного клуба "Лестер" Вишаю Шривадданапрабха, потерпел крушение. Вертолет упал около стадиона "Кинг Пауэр" в Лестере после взлета.

Президентом клуба является тайский миллиардер, владелец компании King Power Вишай Шривадданапрабха. Он со своей дочерью и еще два человека находились на борту воздушного судна.

Очевидцы авиакатастрофы опубликовали фотографии горящего вертолета.Полиция и аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия.

В субботу, 27 октября, вечером на стадионе "Кинг Пауэр" прошел матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между "Лестером" и "Вест Хэмом". Владелец клуба присутствовал на игре. Встреча завершилась со счетом 1:1. Обычно высокопоставленных болельщиков доставляют на матч и со стадиона на вертолете.

Со слов очевидцев, вертолет AW-169 поднялся над стадионом, но у него остановился хвостовой винт. После этого вертолет закрутился в воздухе и по спирали упал на большую парковку рядом со стадионом, ударился о землю и загорелся.

Британские СМИ пишут, что Вишаю Шривадданапрабха погиб. Кто еще был с ним в вертолете, уточняется.

61-летний тайский миллиардер установил традицию - прилетать на матч на вертолете, приземляться в центре поля. И так же улетать после игры.