В ДТП в Петербурге погибли водитель и 7 пассажиров микроавтобуса

Восемь человек погибли в результате крупного ДТП на Западном скоростном диаметре в Петербурге в субботу, 27 октября. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Его расследуют следователи ГУ МВД России.

В МВД сообщили, что вчера около 18 часов на 36 км автодороги ЗСД 61-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко" совершил столкновение с грузовым автомобилем "Скания", следовавшем в попутном направлении. Фурой "Скания" управлял 59-летний мужчина. В результате столкновения фура "Ивеко" выехала на полосу встречного движения и врезалась в микроавтобус "Хендай Старех". От удара произошло возгорание автомобиля.

В результате ДТП водитель и семеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель грузовика "Ивеко" пострадал. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель грузовика "Скания" не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".