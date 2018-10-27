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В Сети продают посмертную маску А.С.Пушкина
27 октября 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
На сайте бесплатных объявлений в сети Интернет появилась заметка о продаже необычного предмета. Автор публикации предлагает купить посмертную маску Александра Сергеевича Пушкина за 100 тысяч рублей.
По словам жителя Северной столицы, коим является хозяин вещицы, маска была отлита в мастерской скульптора Федора Толстого. С тех пор она передавалась по наследству из поколения в поколение.
"Меня все детство пугал этот предмет. Маска всегда висела на стене в гостиной нашей квартиры. Сейчас мне нужны деньги", - рассказал владелец маски корреспонденту "Комсомольской Правды".
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