В Сети продают посмертную маску А.С.Пушкина

На сайте бесплатных объявлений в сети Интернет появилась заметка о продаже необычного предмета. Автор публикации предлагает купить посмертную маску Александра Сергеевича Пушкина за 100 тысяч рублей.

По словам жителя Северной столицы, коим является хозяин вещицы, маска была отлита в мастерской скульптора Федора Толстого. С тех пор она передавалась по наследству из поколения в поколение.

"Меня все детство пугал этот предмет. Маска всегда висела на стене в гостиной нашей квартиры. Сейчас мне нужны деньги", - рассказал владелец маски корреспонденту "Комсомольской Правды".