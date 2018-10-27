Московских водителей предупредили о возможной гололедице

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве опустится ниже нуля градусов. Из-за этого на дорогах столицы образуется гололедица, предупреждают московских автолюбителей синоптики.

Над столицей сейчас висит пришедший из Атлантики циклон. Именно он стал причиной зарядившего в субботу вечером дождя. Метеорологи предупреждают, что дождь продлится практически без перерывов, периодически усиливаясь, до вечера воскресенья. Ожидается, что за эти сутки в Москве может выпасть 20% месячной нормы осадков.

«Послезавтра в ночь, когда температура опустится до нуля, на дорогах образуется гололедица. Но это будет слабая очаговая гололедица», - рассказал РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.